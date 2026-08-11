San Roque, Испания

Окруженная пышными полями для гольфа и всего в нескольких шагах от Средиземноморья, эта вилла сочетает в себе спокойствие природы с эксклюзивностью Коста-дель-Соль. Вдохновленный андалузским шармом и расположенный всего в нескольких минутах от Марбельи, он предлагает уникальное убежище, где …