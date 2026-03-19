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Жилой квартал Isidora Living

Дос-Эрманас, Испания
от
$716,719
;
12
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ID: 38950
ID новостройки на Realting
In CRM: 25664803
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Город
    Дос-Эрманас
  • Адрес
    Calle Estepona

О комплексе

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This is the great opportunity for those who want it all. This magnificent development, located 5 minutes from the centre of Estepona and La Rada beach, is perfect for those who are looking for a home, for those who want a second home by the sea and of course for those who are only interested in profitable investments. With its 102 flats and penthouses with 1, 2 and 3 bedrooms, with built areas up to 102,75 m2, terraces up to 97,36 m2 and gardens on the ground floor with up to 52,03 m2, it is a residential complex with the highest standards of architecture, energy saving and sustainability, which also has privileged communal areas such as its gardens, its two swimming pools, the children's play area, the barbecue area or the coworking space. All the homes also have individual underground parking and some of them will also have a storage room.

Местонахождение на карте

Дос-Эрманас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Isidora Living
Дос-Эрманас, Испания
от
$716,719
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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