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Шале с бассейном в Испании

Валенсия
54
Алаканти
27
Мурсия (автономная область)
16
Аликанте
10
San Javier
9
el Campello
7
Вега-Баха-дель-Сегура
7
Torre Pacheco
5
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1 объект найдено
Шале 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Шале 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 497 м²
Замечательный полностью меблированный особняк из двух квартир расположен на берегу города То…
€1,000,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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