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Шале с бассейном в Испании

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автономное сообщество Валенсия
32
Аликанте
32
Мурсийский Регион
18
Марина-Баха
5
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8 объектов найдено
Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
У нас есть эта эксклюзивная вилла для продажи в районе Лос-Гирасоль, есть гостиная с деревян…
$854,637
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 313 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$882,337
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 454 м²
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в Mutxamel в той же урбанизации La H…
$906,116
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TekceTekce
Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представл…
$1,33 млн
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 229 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$675,621
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,29 млн
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$963,804
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 217 м²
Вилла для продажи в Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate представляет эту великолепную…
$376,320
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