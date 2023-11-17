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Шале в Жирона, Испания

Шале В архив
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9 объектов найдено
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
€1,25 млн
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Tossa de Mar, Испания
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
€750,000
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
€749,000
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
€798,500
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Maria de Llorell, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
€2,55 млн
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
€845,000
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
€1,25 млн
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Serra Brava, Испания
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Serra Brava, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, БАССЕЙНОМ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-Д…
€450,000
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
€1,57 млн

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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