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Шале в Жирона, Испания
Шале
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9 объектов найдено
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Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
372 м²
2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот впеч…
€1,25 млн
Рекомендовать
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tossa de Mar, Испания
4
3
309 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Общая площад…
€750,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
293 м²
2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Добро пожаловать во …
€749,000
Рекомендовать
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
6
4
380 м²
2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Очень красивый дом, построенны…
€798,500
Рекомендовать
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Maria de Llorell, Испания
5
6
449 м²
2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР Фантастический современный дом с …
€2,55 млн
Рекомендовать
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
7
4
464 м²
2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот красивый дом…
€845,000
Рекомендовать
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
6
4
458 м²
2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Добро пожаловать в дом вашей …
€1,25 млн
Рекомендовать
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Serra Brava, Испания
5
3
229 м²
2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, БАССЕЙНОМ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-Д…
€450,000
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Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
6
5
402 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Откройте для се…
€1,57 млн
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Параметры недвижимости в Жирона, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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