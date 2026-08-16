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Шале в Жироне, Испания

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Льорет-де-Мар
7
10 объектов найдено
Шале 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Шале 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
Цена по запросу
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Scat Realty
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Шале 7 комнат в Canyelles, Испания
Шале 7 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
$904,131
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Шале 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
$2,73 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Шале 5 комнат в Serrabrava, Испания
Шале 5 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, БАССЕЙНОМ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-Д…
$481,490
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
$1,68 млн
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Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
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LDV InvestLDV Invest
Шале 4 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
$801,413
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
$1,34 млн
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Шале 6 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 6 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
$854,377
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Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
$815,218
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Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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