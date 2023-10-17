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Шале в Mutxamel, Испания

Шале В архив
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4 объекта найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 315 м²
Villa for sale in Almajada area, 1,443 m2 plot, built area 315 m2, living room with fireplac…
€496,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 246 м²
Villa for sale in Almajada, 2,060 m2 plot, dining room on two heights with fireplace, kitche…
€329,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 332 м²
Casamayor presents you with this magnificent opportunity to make this beautiful rustic-style…
€395,000
Шале с балконом, с террасой, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с балконом, с террасой, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
€890,000
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