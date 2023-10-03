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Шале с видом на горы в Испании

Валенсия
54
Алаканти
27
Мурсия (автономная область)
16
Аликанте
10
San Javier
9
el Campello
7
Вега-Баха-дель-Сегура
7
Torre Pacheco
5
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2 объекта найдено
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Если вы ищете дом в тихом районе Нуэва-Андалусия, у нас есть идеальное предложение! Этот отд…
€670,000

Параметры недвижимости в Испании

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