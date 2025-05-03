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Шале с гаражом в Испании

Аликанте
4
Валенсия
40
Аликанте
36
Марина-Баха
3
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24 объекта найдено
Шале 4 комнаты в Serra Brava, Испания
Шале 4 комнаты
Serra Brava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
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Шале 7 комнат в Canyelles, Испания
Шале 7 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
$904,131
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 5 комнат в Santa Susanna, Испания
Шале 5 комнат
Santa Susanna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
$668,736
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Шале в Aigues, Испания
Шале
Aigues, Испания
Площадь 1 995 м²
Великолепная вилла на продажу в Айгесе, с парделой площадью 2000 м2 и 240 м2. Три двухместны…
$604,989
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 4 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
$801,413
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 250 м²
Casamayor представляет этот современный шале в фронте Alicante Golf, расположенном на частно…
$1,25 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
$1,34 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
$1,68 млн
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 170 м²
Представляем эту великолепную виллу, расположенную в тихом городке Мучамель, в окружении при…
$357,729
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Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
$421,828
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Шале 4 комнаты в Serra Brava, Испания
Шале 4 комнаты
Serra Brava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
$815,218
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Шале 6 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 6 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
$854,377
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Шале в Petrer, Испания
Шале
Petrer, Испания
Площадь 345 м²
Casamayor представляет это эксклюзивное поместье в Эльде у подножия горы Пенья-дель-Соль. От…
$822,311
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Шале 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
$2,73 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в Испании

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