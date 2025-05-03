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Шале с террасой в Испании

Аликанте
4
Валенсия
40
Аликанте
36
Марина-Баха
3
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41 объект найдено
Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
$258,598
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
$260,580
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
$247,432
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Шале в Aigues, Испания
Шале
Aigues, Испания
Площадь 1 995 м²
Великолепная вилла на продажу в Айгесе, с парделой площадью 2000 м2 и 240 м2. Три двухместны…
$604,989
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$938,993
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
$376,503
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$267,416
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
$321,018
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$286,836
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Шале 3 спальни в Denia, Испания
Шале 3 спальни
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$371,549
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Шале 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
$335,880
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Шале 3 спальни в Santa Pola, Испания
Шале 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$464,684
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 170 м²
Представляем эту великолепную виллу, расположенную в тихом городке Мучамель, в окружении при…
$357,729
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Шале 3 спальни в Los Montesinos, Испания
Шале 3 спальни
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
$247,699
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Шале 4 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
$539,985
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Шале 2 спальни в Orihuela, Испания
Шале 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$229,865
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Шале 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$247,204
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Шале 2 спальни в San Javier, Испания
Шале 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$223,425
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$247,600
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
$207,968
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Шале 4 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
$678,696
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
$262,561
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Шале 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Шале 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Уютное шале с 3 спальнями Фантастический дом с отоплением на отдельном участке 400m2 коммуна…
$254,635
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Шале 2 спальни в Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Параметры недвижимости в Испании

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