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Шале с видом на море в Испании

Валенсия
54
Алаканти
27
Мурсия (автономная область)
16
Аликанте
10
San Javier
9
el Campello
7
Вега-Баха-дель-Сегура
7
Torre Pacheco
5
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15 объектов найдено
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
€261,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
€263,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
€339,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€319,950
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods в San Javier, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с White goods
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
€324,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
€469,000
Шале 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
€685,000
Шале 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
€545,000
Шале с видом на море, с садом, у моря в Испания, Испания
Шале с видом на море, с садом, у моря
Испания, Испания
Усадьба под реконструкцию на побережье Коста Брава, Каталония. Усадьба расположена в городе …
€1,40 млн
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Площадь 1 774 м²
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
€14,00 млн
Шале 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Испания, Испания
Шале 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 7
Площадь 497 м²
Замечательный полностью меблированный особняк из двух квартир расположен на берегу города То…
€1,000,000
Шале с видом на море, с садом, с личным бассейном в Тиас, Испания
Шале с видом на море, с садом, с личным бассейном
Тиас, Испания
Площадь 8 м²
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …
€850,000
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря в Марбелья, Испания
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 456 м²
Роскошное поместье на юге Испании, в престижной урбанизации Ла Загалета, совсем недалеко от …
€4,50 млн
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Malaga, Испания
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Malaga, Испания
Количество спален 12
Площадь 700 м²
Потрясающее поместье расположено в привилегированном районе Малаги, Испания. Неописуемые вид…
€2,10 млн

Параметры недвижимости в Испании

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недорогая
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