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Шале в Torre Pacheco, Испания

Шале В архив
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5 объектов найдено
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€249,950
Шале 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€269,950
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€223,500
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
€278,500
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
€319,500
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