Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Каталония
  5. Шале

Шале в Каталония, Испания

Шале В архив
Очистить
3 объекта найдено
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Площадь 1 774 м²
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
€14,00 млн
Шале 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Sant Guim de Freixenet, Испания
Количество спален 10
Площадь 539 м²
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…
€1,10 млн
Шале 8 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Барселона, Испания
Шале 8 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Барселона, Испания
Количество спален 8
Площадь 800 м²
Этот потрясающий исторический особняк находится в одном из лучших жилых районов Барселоны. …
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти