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Шале с садом в Испании

Аликанте
4
Валенсия
40
Аликанте
36
Марина-Баха
3
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27 объектов найдено
Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
$258,598
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
$267,466
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
$260,580
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Aigues, Испания
Шале
Aigues, Испания
Площадь 1 995 м²
Великолепная вилла на продажу в Айгесе, с парделой площадью 2000 м2 и 240 м2. Три двухместны…
$604,989
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$221,443
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$938,993
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$286,836
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$464,684
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 170 м²
Представляем эту великолепную виллу, расположенную в тихом городке Мучамель, в окружении при…
$357,729
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Шале 2 спальни в Orihuela, Испания
Шале 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$229,865
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Шале 2 спальни в San Javier, Испания
Шале 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
$223,425
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Шале 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Шале 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Уютное шале с 3 спальнями Фантастический дом с отоплением на отдельном участке 400m2 коммуна…
$254,635
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Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
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Шале 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
$213,913
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
$317,006
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Шале в Petrer, Испания
Шале
Petrer, Испания
Площадь 345 м²
Casamayor представляет это эксклюзивное поместье в Эльде у подножия горы Пенья-дель-Соль. От…
$822,311
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$275,937
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$359,659
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Шале 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
$316,560
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
$247,650
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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