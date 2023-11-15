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Шале в Льорет-де-Мар, Испания

Шале В архив
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4 объекта найдено
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
€749,000
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
€845,000
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
€1,25 млн
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
€1,57 млн
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