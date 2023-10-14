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Дома с бассейном на Канарских островах, Испания

Adeje
46
Arona
32
San Miguel de Abona
7
Санта-Крус-де-Тенерифе
5
Granadilla de Abona
4
Guia de Isora
4
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
62 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€429,500
Дом 3 спальни с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
€369,000
Дом 3 спальни с бассейном в Miraverde, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
€366,000
Дом 3 спальни с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Просторная и светлая вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе. Состоит из просторной …
€343,000
Дом 3 спальни с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
€349,000
Дом 3 спальни с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Двухэтажная вилла в Мадроньяле с видом на океан. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ва…
€475,000
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Miguel de Abona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
€260,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
€850,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
€695,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
€750,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
€175,000

Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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