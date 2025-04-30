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Продажа домов с садом на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
109
Adeje
53
Arona
27
Los Cristianos
13
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8 объектов найдено
Вилла в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот красивый дом на продажу в Варадеро, Пуэрто-де-Сантьяг…
$518,605
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Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$482,212
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
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Таунхаус в Adeje, Испания
Таунхаус
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$630,163
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Вилла 5 комнат в Miraverde, Испания
Вилла 5 комнат
Miraverde, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
$781,886
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Таунхаус в Adeje, Испания
Таунхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$272,888
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Дом 5 спален в San Miguel de Abona, Испания
Дом 5 спален
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
$367,139
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
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Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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