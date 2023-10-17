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Дома в Arona, Испания

виллы
9
таунхаусы
4
дуплексы
9
26 объектов найдено
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
Дом 2 спальни в Arona, Испания
Дом 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Если вы мечтаете о доме в пешей доступности до моря, тогда воплотить свою мечту можете уже с…
€485,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
€199,900
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с охраной в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается просторный и светлый таунхаус в Коста-дель-Силенсио. Таунхаус расположен в тихом, …
€250,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом в Arona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Продается бунгало с видом на океан в престижном районе San Eugenio Alto в Коста Адехе. Это о…
€550,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
€695,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
€750,000
Дуплекс 2 спальни с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже дуплекс-пенхаус, который находится в комплексе "Diana" в зоне Buzanada. Апартамент…
€149,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
€262,000
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
€590,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
€315,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
€220,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
€575,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
€545,000
Бунгало 2 спальни с садом, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается бунгало, площадью 75 м2, расположенное на участке 300 м2.  Находится в городке …
€480,000
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Arona, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Arona, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Вилла в Кальдера-дель-Рей на юге Тенерифе (Канарские острова) в одном из самых роскошных мес…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Красивая вилла с захватывающим видом на океан рядом с природным заповедником в Пальм-Мар. Эт…
€895,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
€690,000
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