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Дома в Granadilla de Abona, Испания

4 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается просторное бунгало в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенери…
€325,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
€650,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
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