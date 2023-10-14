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Дома с видом на море на Канарских островах, Испания

Adeje
46
Arona
32
San Miguel de Abona
7
Санта-Крус-де-Тенерифе
5
Granadilla de Abona
4
Guia de Isora
4
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
27 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством в Arico, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством
Arico, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Продается строящийся дом в Абадес, спроектирован испанским архитектором, который спланировал…
€350,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом в Arona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Продается бунгало с видом на океан в престижном районе San Eugenio Alto в Коста Адехе. Это о…
€550,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Miguel de Abona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продается стильный таунхаус на Тенерифе в комплексе на первой линии и непосредственной близо…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Новый проект SAN BLAS ocean view на первой линии Атлантического океана недалеко от полей для…
€911,100
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
€365,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
€265,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
€690,000
Бунгало 2 спальни с видом на море, с Palm Mar в Arona, Испания
Бунгало 2 спальни с видом на море, с Palm Mar
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
€236,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Вилла с лифтом, с видом на море, с террасой в El Sauzal, Испания
Вилла с лифтом, с видом на море, с террасой
El Sauzal, Испания
Площадь 824 м²
Продается роскошная вилла на берегу Атлантического океана. Это особенная вилла с уникальным …
€8,80 млн
Шале с видом на море, с садом, с личным бассейном в Тиас, Испания
Шале с видом на море, с садом, с личным бассейном
Тиас, Испания
Площадь 8 м²
Прекрасный особняк с панорамным видом на море в Тиасе, Канарские острова. В доме имеется 8 …
€850,000
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом в Adeje, Испания
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Adeje, Испания
Площадь 4 м²
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в La Orotava, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
La Orotava, Испания
Количество спален 3
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 кв.м…
€5,50 млн

Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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