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Дома на берегу моря на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
163
Адехе
96
Арона
31
Лос-Кристианос
17
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3 объекта найдено
Бунгало 5 комнат в Palm Mar Arona, Испания
Бунгало 5 комнат
Palm Mar Arona, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
$233,576
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
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Вилла 5 комнат в Miraverde, Испания
Вилла 5 комнат
Miraverde, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
$781,886
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Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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