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Дома с видом на горы на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
163
Адехе
96
Арона
31
Лос-Кристианос
17
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26 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Вилла в El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 780 м²
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла в Эль-Саусале — одном из самых престижных районов …
$3,20 млн
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
В одном из самых престижных и спокойных жилых районов Чайофы, всего в нескольких минутах от …
$922,513
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
роскошные виллы – corales residences | тенерифе в одном из самых престижных и востребованны…
$2,56 млн
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Рядный дом на продажу в Лос Менорес, Тенерифе. Двухэтажный дом с удобной планировкой: • Верх…
$447,416
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Дом 4 спальни в El Sauzal, Испания
Дом 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла с панорамным видом на океан в престижной урбанизац…
$672,069
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TekceTekce
Вилла в Гарачико, Испания
Вилла
Гарачико, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 95 м²
Откройте для себя это живописное поместье с большим домом и фруктовым садом на северном побе…
$756,050
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаус в Эль-Мадроньяле – идеально подходит для семей 116 м² общей площади | 2 двухместные…
$443,681
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы рады предложить на продажу этот красивый таунхаус, расположенный на первой линии пляжа Ах…
$579,264
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Мы рады представить эксклюзивную виллу в Siam Gardens — роскошном комплексе, расположенном в…
$2,85 млн
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Двухуровневые апартаменты (дуплекс) в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе…
$449,061
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Терраса, гараж, вид на горы
$505,010
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Уникальный таунхаус в Лос-Менорес, Адехе Предлагаем вашему вниманию особый объект недвижим…
$364,184
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Мы рады представить последние виллы, доступные к продаже в Siam Gardens — эксклюзивном компл…
$2,62 млн
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Вилла в Los Silos, Испания
Вилла
Los Silos, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Продается просторный участок площадью 650 м² с двумя независимыми домами, которые идеально п…
$759,625
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Роскошная современная вилла с 3 спальнями и панорамными видами на океан, Ла-Гомеру и вулкан …
$2,12 млн
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Вилла AQUAstar — минималистичная и эстетичная, близко к звездном небу, великолепный вид на м…
$2,66 млн
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Вилла в Guaza, Испания
Вилла
Guaza, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Прекрасная загородная недвижимость на продажу в Гуимаре. Этот старинный канарский особняк, п…
$346,832
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 119 м²
Мы рады предложить на продажу эту красивую смежную виллу, расположенную в СSan Eugenio Alto …
$1,15 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Предлагаем виллу на самом большом участке, расположенную в центре комплекса из 24 вилл, в Si…
$4,10 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Royal villas – corales residences | тенерифе в одном из самых эксклюзивных и востребованных…
$4,07 млн
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Вилла в Гия-де-Исора, Испания
Вилла
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Эта великолепная отдельная вилла расположена в Las Atalayas de Abama — одном из самых прести…
$2,01 млн
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Вилла в Икод-де-лос-Винос, Испания
Вилла
Икод-де-лос-Винос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Великолепный отдельный дом в Икод-де-лос-Винос Предлагаем вашему вниманию этот замечательны…
$345,676
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Вилла в El Sauzal, Испания
Вилла
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Предлагается к продаже эксклюзивная вилла в престижной урбанизации Los Naranjos (Эль-Саусаль…
$1,02 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
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Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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