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Дома с видом на горы на Канарских островах, Испания

Adeje
46
Arona
32
San Miguel de Abona
7
Санта-Крус-де-Тенерифе
5
Granadilla de Abona
4
Guia de Isora
4
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
€265,000
Дом 5 спален с видом на горы в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален с видом на горы
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
€395,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
€2,90 млн

Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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