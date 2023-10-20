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Дома в San Miguel de Abona, Испания

таунхаусы
4
7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается уютный таунхаус на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Sur. Это…
€283,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Miguel de Abona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в San Miguel de Abona, Испания
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
€249,000
Дом 5 спален с садом, с Terrasa Balkon в San Miguel de Abona, Испания
Дом 5 спален с садом, с Terrasa Balkon
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
€335,000
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продается стильный таунхаус на Тенерифе в комплексе на первой линии и непосредственной близо…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Новый проект SAN BLAS ocean view на первой линии Атлантического океана недалеко от полей для…
€911,100
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
€265,000
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