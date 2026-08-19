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Дома в Сан-Мигель-де-Абона, Испания

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виллы
3
7 объектов найдено
Дом 5 спален в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Дом 5 спален
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
$390,706
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье Тенерифе …
Цена по запросу
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Таунхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Таунхаус с частным садом, просторным гаражом и общим бассейном – Сан-Мигель-де-Абона Продаё…
$340,591
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Вилла в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Мы рады предложить на продажу уникальную виллу в окружении садов и на первой линии от океана…
$3,43 млн
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
$290,405
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Таунхаус 4 комнаты в Urbanizacion El Guincho, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
$290,423
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Urbanizacion El Guincho, Испания
Вилла 5 комнат
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
$909,627
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