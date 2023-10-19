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Дома в Guia de Isora, Испания

4 объекта найдено
Дом в Guia de Isora, Испания
Дом
Guia de Isora, Испания
€295,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной в Guia de Isora, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с охраной, со стиральной машиной
Guia de Isora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус в районе Гиа де Исора. Район хорош для проживания. Рядом находится администрация, а…
€169,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
€265,000
Вилла 4 спальни с двором, с патио в Guia de Isora, Испания
Вилла 4 спальни с двором, с патио
Guia de Isora, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 364 м²
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
€3,99 млн
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