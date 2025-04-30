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Продажа домов около гольф-клуба на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
109
Adeje
53
Arona
27
Los Cristianos
13
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2 объекта найдено
Вилла в Пахара, Испания
Вилла
Пахара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
$385,420
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Вилла в Пахара, Испания
Вилла
Пахара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$325,972
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Типы недвижимости на Канарских островах

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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