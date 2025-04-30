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Квартиры с гаражом на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
254
Adeje
120
Arona
85
Los Cristianos
39
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30 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 1 спальня
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
$192,885
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$350,700
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Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Paraíso del Sur рядом с Playa Paraís…
$151,239
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Dream Homes Tenerife present you this lovely 2 bedroom duplex apartment in Callao Salvaje, A…
$273,194
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Квартира 2 спальни в Канарские острова, Испания
Квартира 2 спальни
Канарские острова, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Arcoiris в зоне Callao Salvaje. Апартам…
$185,213
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$188,501
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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Квартира 1 спальня в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Площадь 95 м²
В продаже усадьба, которая располагается в спокойной зоне района Chío. Дом с великолепным ви…
$701,399
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе Benimar, Del Duque. Апартамент состои…
$345,220
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Квартира 1 спальня в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Dream Homes Tenerife presents this charming apartment for sale in Puerto de Santiago that of…
$309,802
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Пентхаус в Adeje, Испания
Пентхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$345,220
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Просторный двуспальный апартамент в комплексе Paraiso 2, в Playa Paraiso. В продаже полность…
$295,903
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
$158,911
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В продаже апартамент с одной комнатой в зоне Los Cristianos, комплексе La Chunga. Апартам…
$230,147
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Torviscas Alto, в комплексе Balcon Atlant…
$312,342
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Квартира 3 спальни в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Апартамент располагается в зоне Los Olivos, Adeje. Состоит: 3 спальни, гостиная, кухня, в…
$185,213
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Квартира 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Dream Homes Tenerife present you this spacious 3 bedroom apartment with stunning ocean views…
$682,985
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Квартира 3 спальни в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается апартамент  в Лос-Оливос - Адехе, площадью 60 м2, состоящий из гостиной, американс…
$185,213
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Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
$241,106
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Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Апартамент в комплексе Villamar, Costa Adeje, на первой линии. Апартаментр жилой площадью 11…
$402,757
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
В продаже трёхэтажный дом, который располагается в комплексе Marina Palace, в Playa Paraiso.…
$202,748
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в городке Valle San Lorenzo, рядом со школой. Состоит из гостиной, американской к…
$87,675
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Квартира 4 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 4 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Dream Homes Tenerife с гордостью представляет вам эту фантастическую роскошную квартиру с 4 …
$1,07 млн
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже находится апартамент, расположенный в комплексе Balcon del Atlantico, Torviscas Al…
$312,342
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Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Dream Homes Tenerife presents this 2-bedroom apartment with stunning views of the sea and th…
$322,369
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Roque del Conde. Апартамент состоит: 2…
$200,556
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Квартира 3 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 3 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартамент, который располагается в резиденции Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Abo…
$168,774
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Таунхаус находится в комплексе «El Jable», Callao Salvaje. В таунхаусе с 2 спальнями, ванной…
$235,626
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Квартира 3 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
В продаже апартамент с тремя спальнями, который находится в комплексе “Terrazas del Duque II…
$657,562
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Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Dream Homes Tenerife present you this modern 2 bedroom, 2 bathroom apartment located in Puer…
$444,760
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Типы недвижимости на Канарских островах

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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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