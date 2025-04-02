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Квартиры в Puerto de la Cruz, Испания

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6 объектов найдено
Квартира в Puerto de la Cruz, Испания
Квартира
Puerto de la Cruz, Испания
Продается апартамент в престижном комплексе на северном побережье Тенерифе — идеальное место…
$306,140
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Квартира 1 спальня в Puerto de la Cruz, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Продается просторный апартамент на северном побережье Тенерифе, в одном из самых престижных …
$248,806
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Квартира 1 спальня в Puerto de la Cruz, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Продается красивый апартамент на севере Тенерифе в туристическом городе Puerto de la Cruz. Р…
$259,624
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Квартира 1 спальня в Puerto de la Cruz, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается красивый апартамент на северном побережье Тенерифе. Расположен в туристическом гор…
$283,423
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Квартира в Puerto de la Cruz, Испания
Квартира
Puerto de la Cruz, Испания
Продается современный апартамент на северном побережье Тенерифе, в престижной туристической …
$519,248
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Квартира в Puerto de la Cruz, Испания
Квартира
Puerto de la Cruz, Испания
Продается апартамент в престижном комплексе на северном побережье Тенерифе — идеальное место…
$306,140
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