Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. San Miguel de Abona
  5. Квартиры

Квартиры в San Miguel de Abona, Испания

двухкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Продается просторный апартамент на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Su…
€275,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Апартамент в комплексе Winter Gardens в районе Гольф-дель-Сур. Красивое место в окружении го…
€277,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
€280,000
Пентхаус 4 спальни с садом в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 4 спальни с садом
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
€169,000
Квартира 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартамент, который располагается в резиденции Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Abo…
€154,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент в комплексе Escorpio в Amarilla Golf, Golf del Sur. Состоит из гостиной…
€107,000
Realting.com
Перейти