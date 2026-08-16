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Квартиры-студии на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
30
Адехе
15
Арона
12
Лос-Кристианос
4
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30 объектов найдено
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
$93,186
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
$185,440
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TekceTekce
Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
$145,786
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
$81,640
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$260,004
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
$102,633
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$238,432
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
$69,977
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
$162,114
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
$154,533
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
$89,804
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
$122,460
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Терраса, Общий бассеин
$291,183
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
$92,137
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$472,443
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Мы предлагаем эту современную студию на продажу в комплексе Санта-Мария, Торвискас Moderna. …
$263,118
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Представляем нашим клиентам уютную и светлую студию в востребованном комплексе Club Paraiso.…
$262,406
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается студия в San Eugenio Alto в комплексе Ocean View. Общая площадь составляет 52 м2. …
$146,952
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Эксклюзив! Уютная и светлая студия в престижном комплексе Paraíso Royal, расположенном в сам…
$300,989
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
$89,804
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
У нас есть на продажу студия в жилом Эль Драго с общей площадью 40м2. 30м2 интерьера и 10…
$74,230
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Замечательная отремонтированная однокомнатная квартира Chaparral Phase IIIПрекрасная отремон…
$84,127
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Студия 1 комната в Арона, Испания
Студия 1 комната
Арона, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
$120,827
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Студия в Адехе, Испания
Студия
Адехе, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продается недавно отремонтированная уютная однокомнатная квартира в комплексе Island Village…
$134,978
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Мы предлагаем вам эту хорошую студию для продажи в Mareverde Resort в Адехе, недалеко от пля…
$144,976
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Студия в Адехе, Испания
Студия
Адехе, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Замечательная однокомнатная квартира в Сан-Эухенио - FT2209Эта замечательная студия располож…
$118,768
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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