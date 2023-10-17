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Квартиры в Granadilla de Abona, Испания

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
€220,000
Квартира 2 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, с Terrasa Balkon
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
В продаже 2 апартамента, которые находятся в новостройке в районе Los Abrigos. Апартамент…
€106,000
Квартира 1 спальня с гаражом, с Terrasa Balkon в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 1 спальня с гаражом, с Terrasa Balkon
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 1
Площадь 64 м²
В продаже апартамент, которй располагается в резиденции Vista Roja с видом на Montaña Roja. …
€176,000
Квартира 3 спальни с гаражом в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается апартамент в Сан Исидро. 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, американская кухня…
€109,000
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