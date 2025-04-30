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Квартиры с террасой на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
254
Adeje
120
Arona
85
Los Cristianos
39
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9 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Dream Homes Tenerife presents this beautiful fully furnished apartment in Puerto de Santiago…
$173,751
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Dream Homes Tenerife present you this lovely 2 bedroom duplex apartment in Callao Salvaje, A…
$273,194
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Квартира 1 спальня в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Dream Homes Tenerife presents this charming apartment for sale in Puerto de Santiago that of…
$309,802
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Квартира 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Dream Homes Tenerife present you this spacious 3 bedroom apartment with stunning ocean views…
$682,985
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Квартира 1 спальня в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Dream Homes Tenerife present you this beautiful 1 bedroom apartment in the small town of El …
$163,916
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Квартира 4 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 4 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Dream Homes Tenerife с гордостью представляет вам эту фантастическую роскошную квартиру с 4 …
$1,07 млн
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Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Dream Homes Tenerife presents this 2-bedroom apartment with stunning views of the sea and th…
$322,369
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Квартира 2 спальни в Guia de Isora, Испания
Квартира 2 спальни
Guia de Isora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Dream Homes Tenerife present you this delightful two bedroom apartment close to the seafront…
$529,996
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Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Dream Homes Tenerife present you this modern 2 bedroom, 2 bathroom apartment located in Puer…
$444,760
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Типы недвижимости на Канарских островах

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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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