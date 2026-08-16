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Квартиры и апартаменты с бассейном на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
365
Адехе
176
Арона
113
Лос-Кристианос
58
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109 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373,212
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе El Caribe, который находится в зоне …
$163,164
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$687,526
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$195,936
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже Апартамент в районе Palm Mar с видом на сад. Состоит: 1 спальная комната, ванная к…
$186,606
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже двуспальный апартамент, который располагается в зоне Los Cristianos. Апартамент на…
$309,066
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
$290,405
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Laguna Park II, Costa Adeje. На терр…
$134,123
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Parque Santiago 2", Playa de Las Americ…
$360,383
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Односпальный апартамент в комплексе Oasis Mango, Los Cristianos. Полностью реформированный с…
$163,280
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Квартира 2 спальни в Гранадилья-де-Абона, Испания
Квартира 2 спальни
Гранадилья-де-Абона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
$256,583
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается апартамент в комплексе Mareverde в Torviscas Bajo. Квартира 55 м2, 2 спальни, 1 ва…
$230,925
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Мирадор дель Сур в Плайя Параисо. Состоит из гостиной, открытой кухни…
$180,774
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
$185,440
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$184,273
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Квартира 3 спальни в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни
San Bartolome de Tirajana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…
$396,538
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
$145,786
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается апартамент в San Eugenio Bajo, Costa Adeje, в комплексе Орландо (студия, переделан…
$220,428
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается апартамент в Torviscas Bajo, Costa Adeje, в комплексе Mareverde (студия, переделан…
$186,606
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Windor Park, San Eugenio Alto. На территории а…
$160,948
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже прекрасный апартамент с 1 спальной комнатой в комплексе Summerland, в зоне Los Cri…
$220,428
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Типы недвижимости на Канарских островах

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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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