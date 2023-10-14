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Квартиры с бассейном на Канарских островах, Испания

Adeje
116
Arona
103
Сантъяго-дель-Тейде
11
San Miguel de Abona
10
Granadilla de Abona
5
Guia de Isora
3
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178 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
Комнаты 3
Площадь 68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в комплексе Torres Yomely в центре города Плайя де лас Америкас. Вся инфраструкту…
€188,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Апартамент в комплексе Winter Gardens в районе Гольф-дель-Сур. Красивое место в окружении го…
€277,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартира 3 спальни в комплексе Stel в центре Adeje. Центральный город юга Тенерифе, район Ко…
€249,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартамент в комплексе Лос Альмендрос в одном из лучших районов побережья Коста Адехе, Мадро…
€390,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира в районе Парк де Ла Рейна, в комплексе Olivina II идеально подходящая для…
€189,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается уютная квартира в жилом комплексе Орландо, Коста Адехе. Квартира в ухоженном компл…
€255,000
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с бассейном, с видом на горы
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
€245,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
€185,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
€970,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
€279,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Продается очень светлая квартира в комплексе “Frontera Primavera”, в районе Коста дель Силен…
€136,500
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в комплексе Параисо-дель-Соль в районе Плая-Параисо. Район с развитой инфраструктур…
€189,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
€280,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
€255,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
€527,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
€208,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
€369,000
Квартира 1 спальня с бассейном в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
€350,000

Типы недвижимости на Канарских островах

пентхаусы
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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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с видом на горы
недорогая
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