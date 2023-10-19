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Квартиры-студии в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Arona
7
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17 объектов найдено
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000
Студия 1 ванная в Adeje, Испания
Студия 1 ванная
Adeje, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продается недавно отремонтированная уютная однокомнатная квартира в комплексе Island Village…
€135,000
Студия 1 ванная в Adeje, Испания
Студия 1 ванная
Adeje, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Мы предлагаем вам эту хорошую студию для продажи в Mareverde Resort в Адехе, недалеко от пля…
€145,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
€125,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
€159,000
Студия 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
€70,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
€132,500
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
€134,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
€79,900
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
€79,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
€88,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
€105,000
Студия 1 ванная с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 ванная с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается студия в San Eugenio Alto в комплексе Ocean View. Общая площадь составляет 52 м2. …
€126,000
Студия 1 ванная в Adeje, Испания
Студия 1 ванная
Adeje, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Замечательная однокомнатная квартира в Сан-Эухенио - FT2209Эта замечательная студия располож…
€120,000
Студия 1 ванная в Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
У нас есть на продажу студия в жилом Эль Драго с общей площадью 40м2. 30м2 интерьера и 10…
€75,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Покупка недвижимости, с Studio for sale в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Покупка недвижимости, с Studio for sale
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Замечательная отремонтированная однокомнатная квартира Chaparral Phase IIIПрекрасная отремон…
€85,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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