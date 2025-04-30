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Квартиры с садом на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
254
Adeje
120
Arona
85
Los Cristianos
39
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17 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
В продаже прекрасный апартамент, который располагается в зоне Palm Mar, в комплексе San Remo…
$197,268
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Квартира 2 спальни в Канарские острова, Испания
Квартира 2 спальни
Канарские острова, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Arcoiris в зоне Callao Salvaje. Апартам…
$185,213
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$188,501
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Orlando, в зоне Adeje. Апартамент…
$185,213
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Квартира 1 спальня в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Площадь 95 м²
В продаже усадьба, которая располагается в спокойной зоне района Chío. Дом с великолепным ви…
$701,399
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В продаже апартамент в комплексе Vista Hermosa, в зоне Los Cristianos. Апартамент состиот…
$287,683
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Квартира 3 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 3 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Продается апартамент с видом на океан. Апартамент находится в резиденции Brisas del Mar, рай…
$361,659
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Квартира 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Dream Homes Tenerife present you this spacious 3 bedroom apartment with stunning ocean views…
$682,985
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Квартира 2 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Las Terrazas", в зоне Los Gigantes. В а…
$241,106
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$141,376
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне San Eugenio Bajo, в комплексе Laguna Park. …
$180,829
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
В продаже уютный апартамент с одной спальней, ванной комнатой, гостиной и террасой. Апартаме…
$146,855
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается апартамент в Callao Salvaje - в тихом районе на юге острова Тенерифе.  Состоит …
$164,390
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Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Roque del Conde. Апартамент состоит: 2…
$200,556
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В продаже апартамент в El Drago, Costa del Silencio. Апартамент: 2 спальни, 1 ванная комнат…
$119,457
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Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Dream Homes Tenerife present you this modern 2 bedroom, 2 bathroom apartment located in Puer…
$444,760
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Типы недвижимости на Канарских островах

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
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