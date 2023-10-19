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Квартиры в Guia de Isora, Испания

однокомнатные
3
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Guia de Isora, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартира в Puerto de Santiago с видом на океан в юго-западной части Тенерифе. Это спокойный …
€175,000
Квартира 1 спальня с Terrasa Balkon в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня с Terrasa Balkon
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент с 1 комнатой в зоне Adeje, располагается на 2 этаже комплексе Bellamar.…
€190,000
Квартира 1 спальня с гаражом, с садом, с Terrasa Balkon в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня с гаражом, с садом, с Terrasa Balkon
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Площадь 95 м²
В продаже усадьба, которая располагается в спокойной зоне района Chío. Дом с великолепным ви…
€640,000
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