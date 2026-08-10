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Квартиры и апартаменты в Гия-де-Исора, Испания

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенная на территории престижного 5-звездочного курорта Abama Resort, на востребованно…
$865,680
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Квартира 1 спальня в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 1 спальня
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Предлагаем усадьбу на продажу в Гиа-де-Исора, а точнее в районе Педро Диас. Усадьба состоит …
$575,498
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Откройте для себя новое измерение роскоши в эксклюзивном жилом комплексе Los Jardines de Aba…
$1,24 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 4 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,27 млн
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Откройте для себя новый уровень роскоши в эксклюзивном жилом комплексе Los Jardines de Abama…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 1 спальня
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент с 1 комнатой в зоне Adeje, располагается на 2 этаже комплексе Bellamar.…
$221,595
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 3 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций, доступных сегодня в Abama Resort: р…
$2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 1 спальня
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 1
Площадь 95 м²
В продаже усадьба, которая располагается в спокойной зоне района Chío. Дом с великолепным ви…
$746,424
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Пентхаус в Гия-де-Исора, Испания
Пентхаус
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Мы рады предложить этот красивый пентхаус на продажу в новом здании, построенном в 2022 году…
$503,601
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Квартира 3 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 3 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Dream Homes Tenerife present you this delightful two bedroom apartment close to the seafront…
$529,996
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Квартира 1 спальня в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 1 спальня
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 1
Площадь 305 м²
Помещение в Playa San Juan площадью 305м2 с выходом на две улицы. Расположено в центральной …
$406,843
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