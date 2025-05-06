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Квартиры в Los Cristianos, Испания

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46 объектов найдено
Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Первая линия от пляжа! Предлагаем на продажу апартамент типа "студио" в комплексе "Comodoro"…
$305,707
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Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается прекрасная квартира-пентхаус в великолепном жилом комплексе "Vista Hermosa", Los C…
$486,866
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу этот уютный двухкомнатный дуплекс в центре комплекса Parque Tropical 2…
$469,882
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
У нас на продажу просторный апартамент в Parque Cattleya, Las Américas . Его общая площадь с…
$294,384
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Великолепный апартамент на продажу в жилом комплексе Playa Azul расположеном в оживленном пр…
$407,609
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Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Предлагаем на продажу коммерческое помещение в самом престижном и популярном торговом центре…
$735,960
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Коммерческое помещение, расположенное на берегу моря в Лас Америкас (Арона). Помещение имеет…
$962,409
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
В продаже апартамент в комплексе Parque Santiago III, в зоне Playa de Las Americas. На террт…
$754,858
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Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
$153,176
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Castle Harbour в Los Cristianos.  Площадь 65 м2 внутри и 9 м2 террасы…
$259,737
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Квартира 2 комнаты в Arona, Испания
Квартира 2 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Апартамент в комплексе Torres Yomely в центре города Плайя де лас Америкас. Вся инфраструкту…
$206,584
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$649,619
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 80 м²
В продаже апартаменты в зоне Chayofa. Апартамент состоит: 2 спальные комнаты, 2 ванные комна…
$219,187
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В продаже апартамент с одной комнатой в зоне Los Cristianos, комплексе La Chunga. Апартам…
$230,147
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В продаже апартамент в комплексе Vista Hermosa, в зоне Los Cristianos. Апартамент состиот…
$287,683
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне Las Americas, в комплексе Las Floritas. …
$176,317
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается угловой, полностью отреставрированный апартамент в комплексе Los Tajinastes в само…
$207,132
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе "Parque Santiago 3", Playa Las Ameri…
$329,493
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$185,133
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Квартира 3 комнаты в Arona, Испания
Квартира 3 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
$524,953
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Пентхаус 4 комнаты в Arona, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе Parque Tropical с видом на океан. Комплекс расположен в п…
$821,952
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Castle Harbour, Los Cristianos. Квартира ра…
$180,829
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Уютные апартаменты после реновации с одной спальней, расположенные в районе Los Cristianos в…
$152,074
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
$164,390
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Апартамент в комплексе Playa Graciosa,Los Cristianos, состоит из 3 спален, 3 ванных комнат, …
$493,171
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Квартира 2 комнаты в Arona, Испания
Квартира 2 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
$493,171
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
В продаже односпальный апартамент, который располагается в комплексе Las Floras, в зоне Las …
$176,317
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 40 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Chipeque в зоне Los Cristianos. А…
$159,788
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 98 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Playa Graciosa II, на улице Ancla. …
$462,833
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