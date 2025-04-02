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Квартиры в Кстово, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Продаю 1-комнатную квартиру в городе Кстово   ул. Парковая, д. 12 к 2 с отличной планировкой…
$83,732
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Квартира в Кстово, Россия
Квартира
Кстово, Россия
Площадь 142 м²
Этаж 5/9
Продается 4-х комнатная квартира, вся перепланировка узаконена. Квартира теплая, уютная, све…
$185,536
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Рейтинг 4.9 / 5:
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