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Квартиры в Люберцах, Россия

квартиры-студии
15
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228 объектов найдено
Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$124,410
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 13/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$124,736
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 20/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$176,630
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 22/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$176,630
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 15/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$125,978
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 19/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$176,630
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/22
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$127,098
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Квартира 3 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 17/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$220,538
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 25/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$149,548
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Квартира 4 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 9/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$234,867
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 23/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$182,611
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 25/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$140,691
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 19/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$182,611
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Квартира 3 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 15/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$205,048
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 23/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$168,466
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Квартира 4 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 25/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$210,236
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 24/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$168,259
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 7/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$181,281
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Квартира 3 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 25/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$212,350
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$115,150
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Квартира 4 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 21/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$212,860
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 14/22
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$130,757
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 23/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$168,014
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$125,885
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Квартира 3 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 24/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$203,975
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 20/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$176,630
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 5/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$174,875
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Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 10/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$119,425
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 16/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$176,630
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$147,287
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Параметры недвижимости в Люберцах, Россия

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