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Квартиры в Балашиха, Россия

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Продается отличная двухкомнатная квартира в малоэтажном ЖК Салтыковка Престиж. Комплекс нах…
$108,246
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Квартира 2 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 17/17
Прекрасная возможность приобрести уютную и светлую двухкомнатную квартиру с хорошей планиров…
$104,487
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Квартира 3 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 3 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
БОЛЬШАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В САЛТЫКОВКЕ ПРЕСТИЖ! Продается большая трехкомнатная квартир…
$129,972
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Квартира 3 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 3 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Продается большая трехкомнатная квартира в ЖК Салтыковка Престиж. Комплекс находится в 5 км …
$129,092
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Квартира 3 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 3 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/4
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Продается шикарная двухуровневая квартира в жилом комплексе бизнес кла…
$187,965
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Квартира 2 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 12/14
Номер лота: 3941942, Продажа приостановлена. Красивая, уютная, видовая, большая квартира в …
$119,130
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Квартира 2 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 6/16
Номер лота: 3948169, ПРОДАЕТСЯ шикарная КВАРТИРА 93м2! В 5 минутах ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ 2х комн…
$122,921
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Квартира 2 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 2 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 12/14
Номер лота: 3941939, Продажа приостановлена. Красивая, уютная, видовая, большая квартира в …
$119,130
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Квартира 1 комната в Балашиха, Россия
Квартира 1 комната
Балашиха, Россия
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 19/26
Номер лота: 4209446, Елена. 2 км от МКАД! Свободная продажа. Быстрый выход на сделку! Никто …
$80,044
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Квартира 3 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 3 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
БОЛЬШАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В САЛТЫКОВКЕ ПРЕСТИЖ! Продается большая трехкомнатная квартир…
$134,260
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Квартира 4 комнаты в Балашиха, Россия
Квартира 4 комнаты
Балашиха, Россия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 1/5
Продается квартира в самом лучшем поселке «Салтыкова», экологическо чистом районе в Московск…
$141,174
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