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Квартиры в Санкт-Петербурге, Россия

Красное Село
879
округ Коломна
4
округ Озеро Долгое
4
округ Пискарёвка
3
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970 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Продается красивая квартира в сталинском кирпичном доме. Высокие потолки создают ощущение пр…
$149,771
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Комната 6 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 6 комнат
округ Коломна, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Этаж 5/6
Доходный дом Г. Г. Цолликофера Год постройки: 1912-1913 Стиль: Модерн Дом середины XIX ве…
$32,351
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$70,377
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$91,139
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 73,3 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$117,125
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 13/13
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 67,1 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$126,794
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 3/9
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 78,9 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$103,791
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/9
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 68,4 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$95,387
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Квартира 1 комната в округ Морской, Россия
Квартира 1 комната
округ Морской, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/9
За квартиру внесен залог. Продается квартира в элитном, экологически чистом районе города в…
$81,476
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$91,139
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 10/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,9 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$66,090
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Квартира 1 комната в Павловск, Россия
Квартира 1 комната
Павловск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
Продается однокомнатная квартира в ЖК Ново-антропшино. Конструктив- монолит. Дом теплый. При…
$47,927
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 9/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$41,864
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/13
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,4 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$95,869
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/9
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$97,758
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 12/13
Продаётся квартира-студия, площадью 21,7 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$50,836
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Комната 8 комнат в округ Пулковский меридиан, Россия
Комната 8 комнат
округ Пулковский меридиан, Россия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 5/5
Пpодаем отдельную кoмнaту 17,2 кв.м. в малонасeленнoй коммунальной квартире, paздeлeннoй нa …
$27,558
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Квартира 2 комнаты в Пушкин, Россия
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
В прямой продаже уютная двухкомнатная квартира в центре Пушкина. Дом в 4 этажа, 1974 г. п.…
$143,780
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/9
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,8 кв. м на 1-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$113,903
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 8/11
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,8 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$99,406
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 9/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$41,888
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/13
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,1 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$68,628
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 9/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$41,888
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/9
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 68,4 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$94,510
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Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 5/13
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 77,7 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$135,502
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 11/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 57,5 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$105,904
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,7 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$101,040
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 57,4 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$93,121
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Квартира 2 комнаты в Ломоносов, Россия
Квартира 2 комнаты
Ломоносов, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/10
ПРОДАМ 2-х комнатную солнечную, двухстороннюю квартиру в Ломоносове в доме 2007 г.п., 5 эта…
$113,826
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$42,528
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