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Квартиры в районе Коммунарка, Россия

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6 253 объекта найдено
Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/17
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,9 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$148,985
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 14/14
Продаётся квартира-студия, площадью 23,9 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Дзен-…
$131,312
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/21
Продаётся квартира-студия, площадью 23,6 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Бунинск…
$120,470
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 15/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,6 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$198,057
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 18/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 41,5 кв. м на 18-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$147,903
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/17
Продаётся квартира-студия, площадью 24,6 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$107,261
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 88,8 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "С…
$337,536
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 13/19
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,9 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$130,213
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 9/18
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 59,7 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$190,899
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/18
Продаётся квартира-студия, площадью 26,5 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунинс…
$107,867
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 17/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,1 кв. м на 17-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$177,002
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 15/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,5 кв. м на 15-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$170,680
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 11/19
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$99,063
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 55,9 кв. м на 9-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Дз…
$243,589
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 16/21
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,9 кв. м на 16-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Б…
$196,669
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 17/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,6 кв. м на 17-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$200,969
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 16/18
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 66,1 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$240,502
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 17/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,8 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$188,330
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 15/17
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 65,0 кв. м на 15-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$298,653
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 18/24
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,2 кв. м на 18-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$155,461
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 19/19
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 78,4 кв. м на 19-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$244,270
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 14/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 50,8 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$245,045
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/14
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$140,309
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/13
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,4 кв. м на 2-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Ск…
$164,524
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,9 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$144,935
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 6/19
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,6 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$221,205
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/11
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,4 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$169,836
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 13/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 74,1 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$272,366
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 14/14
Продаётся квартира-студия, площадью 20,8 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Дзен-…
$127,410
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 11/11
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$219,912
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