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Квартиры в Видное, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Видное, Россия
Квартира 1 комната
Видное, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/17
Срочно продается студия, в экологически чистом районе в ЖК Горки парк, в сданном корпусе. С …
$67,913
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