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Квартиры в Сочи, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/10
продаю квартиру ЖК Бочаров ручей . В самом центре Сочи у моря продаю однокомнатную КВАРТИРУ…
$164,430
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