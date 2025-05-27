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Квартиры в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Санкт-Петербург
807
Калининград
134
Красное Село
714
Ленинградская область
518
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1 535 объектов найдено
Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/10
Тихая гавань среди зелёной тишины ваша новая жизнь начинается здесь! Продаётся просторная св…
$82,129
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Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Продаем чудесную 2х комнатную квартиру в благоустроенном районе в шаговой доступности от мет…
$128,879
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Уникальная возможность! Шикарная квартира в курортном городе Светлогорск в самом западном ку…
$306,404
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Сегодня представляю вашему вниманию просторную ква…
$115,143
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/13
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,8 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$70,941
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/7
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,5 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$66,448
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 29,5 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$66,078
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,5 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$71,978
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Квартира 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
Продается уютная семейная трехкомнатная квартира. Комнаты изолированные 14,7, 12,7 и 12,9 м…
$146,705
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,9 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$90,366
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Продам стильную квартиру у моря в Зеленоградске! Адрес: ул. Гагарина, 87 Площадь: 40,98 кв.м…
$276,205
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$83,299
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/12
Продаётся квартира-студия, площадью 23,8 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$56,957
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Квартира 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Продаётся 3 комн. квартира в крупнопанельном доме 1984 г. постройки. Благоустроенный и очен…
$126,642
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,6 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$53,288
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 6/10
$160,634
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/7
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 46,2 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$103,323
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 34,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$63,964
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,2 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$95,044
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Студия 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Студия 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 4/4
Продается компактная светлая студия 10 м2 в пешей доступности в 5 минутах от метро . Обре…
$28,193
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Комната 3 комнаты в Зимитицы, Россия
Комната 3 комнаты
Зимитицы, Россия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продаются в уютной, светлой 3-х комнатной квартире 2 комнаты, площадь квартиры 58,1 кв. м., …
$26,081
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,1 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$70,021
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,8 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$65,356
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,8 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$60,056
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Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию апартаменты площадью 31 м², расположенные в отличной локации. Эти…
$69,494
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 9/9
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$53,266
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/12
Удобная по планировке, удачная по расположению, привлекательная по условиям продажи! Эта кв…
$92,161
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
Простoрнaя квартирa в самом центре города. ЖК кoмфоpт клaccа на ул. Koлocкoвa. Изначально в …
$159,204
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Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,8 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$117,051
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+8…
$31,222
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Типы недвижимости в Северо-Западном федеральном округе

квартиры-студии

Параметры недвижимости в Северо-Западном федеральном округе, Россия

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