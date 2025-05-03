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Квартиры в районе Троицк, Россия

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420 объектов найдено
Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 14/15
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$106,013
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 15/15
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$105,302
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 10/15
Продаётся квартира-студия, площадью 23,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$113,656
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,1 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$157,620
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 13/16
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$87,661
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/15
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,6 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$164,156
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/16
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 34,4 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Д…
$146,230
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Квартира 4 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 4 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 14/15
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 65,4 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$186,765
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/15
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$183,901
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 14/15
Продаётся квартира-студия, площадью 23,3 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$97,651
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/15
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,0 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$146,715
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Квартира 3 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 3 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 15/15
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,0 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$189,415
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Квартира 3 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 3 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 13/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,7 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$202,317
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Квартира 4 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 4 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/15
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 114,5 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$226,817
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 13/15
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,2 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$134,205
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/16
Продаётся квартира-студия, площадью 23,6 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$91,789
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 14/16
Продаётся квартира-студия, площадью 20,4 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$100,635
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 14/15
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,0 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$197,720
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 11/15
Продаётся квартира-студия, площадью 23,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$105,512
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/15
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,0 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$139,558
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 10/15
Продаётся квартира-студия, площадью 20,6 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$106,327
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 13/16
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,8 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$144,500
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 15/16
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$103,360
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 14/15
Продаётся квартира-студия, площадью 20,3 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$75,153
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 14/15
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,0 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$157,976
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Квартира 4 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 4 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/15
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 84,8 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Д…
$237,891
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Квартира 4 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 4 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/15
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 86,3 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Д…
$241,940
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Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 15/15
Продаётся квартира-студия, площадью 20,2 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$108,947
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 15/15
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 44,7 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$144,755
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Квартира 2 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 2 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,1 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$134,312
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