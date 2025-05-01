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Квартиры в Гатчине, Россия

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25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/6
Предлагается замечательная квартира в кирпичном доме. ОП 73,1кв.м., комнаты 23,6+15,4, кухня…
$128,050
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Комната 3 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается комната 20,3 кв.м. в прямой продажи. Комната теплая, светлая. Хорошие соседи. Газ…
$21,334
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Гатчины, на улице Лейтенанта Шмидта, …
$53,641
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
В г.Гатчина по адресу ул.Гагарина,дом 25 продается отличная 3-ккв.расположенная на пятом эта…
$63,394
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/5
Продается 3-к.кв. в отличном состоянии на 2/5 этаже панельного дома, 1967 г.п.. Общ.S==58,4 …
$71,806
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Комната 7 комнат в Гатчина, Россия
Комната 7 комнат
Гатчина, Россия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
В г. Гатчина по Адресу Матвеева, дом 12 корпус А, продаются 2 комнаты в коммунальной квартир…
$14,629
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
В продаже очень светлая ,уютная трехкомнатная квартира в центре Гатчины общей площадью 62,2 …
$75,585
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Уникальное, в своем роде перспективное, предложение в исторической части г. Гатчины! Район -…
$20,115
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/9
Продается квартира хорошее состояние. Встречная покупка. Кухня остается в подарок Арт. 44874450
$84,119
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Комната 2 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся комната 19 кв.м с балконом в двухкомнатной квартире в городе Гатчина, ул. Соборная…
$24,382
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2к квартира в кирпичном доме в центре Гатчины. Теплая, светлая квартира на 5 этаже…
$51,812
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Предлагается 2 х комн. кв-ра в прекрасном районе города Гатчина на ул. Леонова д 16. Квартир…
$58,517
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продаётся однокомнатная квартира в центре г. Гатчина, пер. Солнечный д.3. -Общая площадь 32 …
$41,450
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/7
Просторная трёхкомнатная квартира в кирпичном доме, в самом сердце Гатчины ждёт своих новых …
$95,091
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная светлая квартира для дружной семьи. Кирпичный дом. 5 этаж. Лифт. Чистая…
$108,501
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
г. Гатчина, ул. Радищева, д.5 Предлагается уютная 1-комнатная квартира в самом сердце Гатчин…
$47,302
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+8…
$30,356
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Комната 2 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/9
Предлагается к продаже комната на 5 этаже (9) этаж дома ,17 кв м в двухкомнатной квартире ра…
$31,697
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/9
В продаже однокомнатная квартира общей площадью-35 м2,комната 17м2,кухня -8,5м2.Квартира рас…
$52,422
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
В Гатчине на пр-те 25 Октября д 69 Корп 3 продается шикарная 2 к кв ОП -79,4 м2, 5/5 эт пн …
$156,047
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 5/9
В одном из лучших домов Гатчины продается комфортная, уютная квартира, двустороння…
$164,580
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Комната 4 комнаты в Гатчина, Россия
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
В продаже,достаточно большая ,комната- 20 м2 в четырехкомнатной квартире общей площадью 102 …
$20,115
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Квартира 3 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
$103,625
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 29.70 кв.м площадь комнат 17.3 кв.м. Балкон…
$45,107
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Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Продам 2-комн. кв. на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых ра…
$61,565
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Параметры недвижимости в Гатчине, Россия

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