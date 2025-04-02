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Квартиры в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Просторная 1 комнатная квартира очень интересной планировки. По факту переделана в двух ком…
$43,787
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Параметры недвижимости в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия

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