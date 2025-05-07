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Квартиры с садом в России

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Пре…
$185,462
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Застройщик
ElyBay
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