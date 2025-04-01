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Квартиры в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
От Санкт-Петербурга 85 км п. Большая Вруда, расположен на берегу реки Вруда, продаётся 3-х к…
$29,954
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Квартира 1 комната в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/5
Ленинградская область Волосовский район д. Большая Вруда продаётся 1 однокомнатная квартира.…
$20,369
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Квартира 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
От Санкт-Петербурга 85 км п. Большая Вруда, расположен на берегу реки Вруда, продаётся 2-х к…
$29,954
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