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Квартиры в Сибирском федеральном округе, Россия

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Красноярский край
921
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922 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бийск, Россия
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Квартира 2 комнаты
Бийск, Россия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Прeкpacнaя кваpтиpa в oтличнoм городе и pайоне. Бийск расположен в глубине Алтайского кра…
$97,379
НДС
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Продается 3-х комнатная квартира, общей площадью 58,2 кв.м Дизайнерский ремонт, лоджия, две …
$125,995
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Однокомнатная квартира с ремонтом в центральном районе! Район Мамайка, удобная локация, до ц…
$97,996
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OkeaskOkeask
Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 15/25
Центральный район Сочи. Равнина. Квартира, 2 спальни и гостиная. Все материалы, мебель и тех…
$129,994
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Уютная квартира в Красной Поляне. Прописка! Новая мебель, большой санузел. До остановки 10 м…
$104,995
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 8/12
Просторная квартира в Центральном районе г. Сочи. На высоком этаже с шикарным видом на город…
$210,314
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 12/12
Продаётся отличная 2-х комнатная квартира в Центральном районе, в микрорайоне Донская. Кварт…
$130,194
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/3
Адлер. ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА!!!! Центр туристического курорта близлежащий к СКО Адлер курорт. Пеша…
$82,996
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 9/20
Квартира с потрясающим видом на море. В квартире свободная планировка. Окна панорамные. Ремо…
$229,990
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/17
Продаётся отличная квартира с новым ремонтом, мебелью и техникой в доме бизнес-класса. Кварт…
$389,983
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира в Центральном районе - Новый Сочи. Квартира отлично подходит для жизни па…
$158,236
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/16
Продажа просторной крупногабаритной однокомнатной квартиры в центре Дагомыса в высотке. Квар…
$94,996
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/16
ЖК "Империал" - 16-этажный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре культу…
$130,194
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
Выставлена на продажу трехкомнатная квартира в Центра курортного поселка Лоо города Сочи. Ко…
$64,997
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
В продаже квартира в Заречном районе . Квартира спланирована в 2 отдельные спальни(возможно …
$185,277
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Продаю евро 2 комнатную квартиру, на 2 этаже 8 этажного дома. Общая площадь 33 кв.м. В кварт…
$83,996
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 10/24
Представляю к покупке квартиру в самом центре Сочи, высокий этаж с открытым и прямым видом н…
$525,785
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
Продается двухкомнатная квартира - 46,5 кв. м. в новом доме по ул. Тимирязева. Спланирована …
$105,995
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 8/11
Квартира в предчистовой отделке в новом доме. Распланирована : две спальные комнаты ,простор…
$200,299
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/11
Квартира расположена в непосредственной близости к 23 школе и детскому саду Умка, 7 минут пе…
$159,993
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Продам квартиру в районе Макаренко, ул. Олимпийская, 4/4 этажного монолитного дома. Общая пл…
$54,998
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/7
Представляю к покупке отличную квартиру в черновом варианте с возможностью планировки и свое…
$299,447
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Квартира 4 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 4 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 15/16
Пентхаусы в Сочи - это такой сегмент рынка недвижимости, который совершенно точно заслуживае…
$3,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 8/9
Представляю к покупке квартиру в самом лучшем месте! В Сириусе! Прописка Сириус! Лучшие школ…
$229,990
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/8
Просторная, светлая квартира с дизайнерским ремонтом для проживания и отдыха всей семьей! Кв…
$184,992
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Курортный район Кудепста. Рядом кафе, магазины. Просторная, светлая квартира площадью 53,3 м…
$134,994
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Очень уютная квартира в Скандинавском стиле. Ремонт делали для себя, очень качественные мате…
$154,230
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/18
Потрясающее место расположения дома, вблизи от моря. Находится в районе "Золотого треугольни…
$199,991
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 4/5
Продаётся светлая 3-комнатная квартира 85 кв. м., до моря 700 метров! Квартира подойдёт для …
$152,993
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Квартира 1 комната в Эвенкийский район, Россия
Квартира 1 комната
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с шикарной пассивной прибылью. "Мусин-Пушкинская балка" Раскрученные апартаменты…
$59,997
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Параметры недвижимости в Сибирском федеральном округе, Россия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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