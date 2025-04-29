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Квартиры в Приволжском федеральном округе, Россия

Нижний Новгород
174
Нижегородская область
215
Саратовская область
23
Саратов
23
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239 объектов найдено
Квартира в Afonino, Россия
Квартира
Afonino, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 6/16
Мечтаете о собственном уголке, где царит атмосфера тепла и комфорта? У нас есть идеальное пр…
$56,261
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 78 м²
Этаж 1/9
Продаю просторную 3-ех ком.квартиру в Нижнем Новгороде   по адресу: ул.     Верхне-Печерская…
$110,102
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 3/9
Представляем вашему вниманию эксклюзивную   квартиру 1+ с огромной кухней - гостиной, где бе…
$193,586
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 8/9
Продаю двухкомнатную квартиру в микрорайоне Мещерское озеро. Квартира в хорошем состоянии, п…
$78,679
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 79 м²
Этаж 3/5
Продаётся 3-х комнатная квартира, сталинка. С/у раздельный. Комнаты изолированные, на разные…
$133,149
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
Уважаемые покупатели! Предлагается в продажу просторная 3-х комнатная квартира на ул.пр-т К…
$76,246
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продаётся 2-х комнатная квартира. Комнаты изолированные, на разные стороны. Состояние удовле…
$71,416
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Квартира в Кстовский муниципальный округ, Россия
Квартира
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
Ваша новая жизнь на лоне природы ждет вас в новом жилом комплексе Нижнего Новгорода! Мечтае…
$72,982
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 9/9
Квартира готова под чистовую отделку, в коридоре и в зале натяжные потолки. Никто не прописа…
$102,888
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Предложение для покупки на Волском тракте, недалеко от Счастливой аллеи. Расположение: Волск…
Цена по запросу
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Площадь 114 м²
Этаж 3/12
Элегантная, светлая квартира в элитном доме, в самом центре города. Пространство квартиры ф…
Цена по запросу
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
продаю 2-комнаную квартиру в п. Ждановский - 15 мин езды от Нижнего Новгорода. в Кирпичном д…
$50,234
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Квартира в Zdanovskij, Россия
Квартира
Zdanovskij, Россия
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
квартира-студия в ЖК Мега. Дом 2016 года постройки, квартира теплая, уютная, сделан качестве…
$37,524
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 10/22
Видовая квартира на 10 этаже.   Санузел напольное покрытие керамогранит покрытие стен отделк…
$124,676
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Этаж 9/10
Продам 2к Квартиру улучшенной планировки ул. Даргомыжского, д. 15. Квартира в отличном состо…
$132,544
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Уникальное предложение! Продаётся просторная двухкомнатная квартира улучшенной планировки по…
$75,048
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Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к вашему вниманию комнату на улице Героя Чугунова 14а, в Ленинском районе города Н…
$22,999
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Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Предлагаем на продажу базу в районе Парка Победы. Место проведения: St. Spring. Описание: - …
Цена по запросу
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
Продаю двухкомнатную квартиру в Ленинском районе. До метро Двигатель Революции 5 мин   пешко…
$50,839
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Уютная, теплая и светлая квартира с изолированными комнатами. Bыпoлнeн кaпитальный peмoнт по…
$64,154
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 3/9
В продаже 4-х комнатная квартира 3/9 кирпич. Площадь квартиры 70.1м, Кухня 7.4., площадь ком…
$88,968
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Квартира в Заволжье, Россия
Квартира
Заволжье, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Продам 2к.кв в кирпичном доме.  2/5.     46/35/6. Квартира не угловая, очень теплая.  У…
$28,446
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Продается квартира просторная в уникальном, престижном месте города, рядом набережная Федоро…
$93,204
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 26 м²
Этаж 2/10
Продается   уютная, меблированная квартира с качественным ремонтом в ЖК Торпедо
$64,759
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/9
Прямая продажа!   Быстрый выход на сделку!   Без долгов и обременений!   Один взрослый собст…
$88,605
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
Продается, последняя в этом доме,   двух комнатная квартира во вторичном жилье на 2 этаже 3-…
$94,415
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Квартира в городской округ Нижний Новгород, Россия
Квартира
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 21/22
Видовая квартира на 21 этаже. ЖК Кипарис , Квартира 2+ Две изолированные комнаты и кухня сто…
$228,139
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 5/6
Продаётся трёхкомнатная квартира на 5 этаже 6-этажного кирпичного дома на бульваре 60-летия …
$85,942
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Квартира в Aksentis, Россия
Квартира
Aksentis, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв в двухквартирном бревенчатом доме. Входы разные.  Дом пяти стенок.  Три ком…
$10,289
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Квартира в Нижний Новгород, Россия
Квартира
Нижний Новгород, Россия
Площадь 41 м²
Этаж 10/19
Продается 1-комнатная квартира в центре города 44 м с учетом лоджии. Светлая, просторная и …
$112,572
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Параметры недвижимости в Приволжском федеральном округе, Россия

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