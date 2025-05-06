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Квартиры в Городе Всеволожске, Россия

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510 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/7
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 65,5 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$146,853
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,4 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$66,454
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/12
Продаётся квартира-студия, площадью 32,0 кв. м на 1-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$64,278
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/12
Продаётся квартира-студия, площадью 31,0 кв. м на 1-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$62,097
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,7 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$77,135
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 12/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 66,2 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$151,187
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 7/7
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,6 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$118,210
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/7
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 34,3 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$59,470
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/12
Продаётся квартира-студия, площадью 27,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$63,911
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,7 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$67,089
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,2 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$85,518
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 26,8 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$68,633
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,1 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$81,863
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,1 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$63,745
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,1 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$110,635
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$57,800
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 10/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$49,921
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,7 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$42,372
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,0 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$85,046
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 12/12
Продаётся квартира-студия, площадью 22,5 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$44,372
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$75,032
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 35,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$63,548
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,9 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$86,334
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/12
Продаётся квартира-студия, площадью 26,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$52,325
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 12/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$50,192
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,5 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$73,359
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,1 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$77,308
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 9/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,5 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$42,405
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,7 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$42,512
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$89,224
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Параметры недвижимости в Городе Всеволожске, Россия

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