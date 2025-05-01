Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Краснодарский край
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Краснодарском крае, Россия

Сочи
8
Квартира Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/7
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 46 м² с ремонтом, мебелью и техникой! Идеально …
$202,407
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Туапсинский муниципальный округ, Россия
Квартира 1 комната
Туапсинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/18
Жилой комплекс имеет каскадную архитектуру. Корпуса возведены по газобетоно-монолитной техно…
$63,751
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 4 комнаты
Сочи, Россия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Апартаменты «Апартаменты ЖК Актер Гэлакси» находятся в Сочи. Эти апартаменты расположены в 6…
$644,960
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 16/17
Продаю ЖК Босфор  35 м кв с ремонтом и техникой  рядом школа и всё необходимое  про…
$108,072
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12/20
Комфортная, сильная светлая квартира для сдачи или постоянного проживания семьей из 2-3 чело…
$165,758
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Орёл-Изумруд, Россия
Квартира 1 комната
Орёл-Изумруд, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Квартира-студия 30 м2 в новом жилом комплексе «Лазурная Долина»-2. Черновая отделка, высокие…
$58,058
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 16/20
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 32м² с ремонтом Идеально подходит как для комфо…
$134,938
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5* - гостиничный комплекс с уникальной архитектурой, впечат…
$157,615
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 13/20
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 30м² с ремонтом, мебелью и техникой! Идеально п…
$141,072
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/17
В ЖК БИЗНЕС-класса сдается , по ФЗ-2214, Клюячи 1 кв 2024 . Дом расположен в мкр. Бытха. …
$122,472
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/10
продаю квартиру ЖК Бочаров ручей . В самом центре Сочи у моря продаю однокомнатную КВАРТИРУ…
$164,430
Оставить заявку

Типы недвижимости в Краснодарском крае

однокомнатные

Параметры недвижимости в Краснодарском крае, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти